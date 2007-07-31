ХДПУ избрала нового председателя

Председателем Христианско-демократической партии Украины избран Кирилл ПОЛИЩУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ХДПУ, такое решение принял сегодня ХІ очередной съезд Христианско-демократической партии Украины по предложению Виталия ЖУРАВСКОГО, который до этого возглавлял партию.

Справка УНИАН. 48-летний Кирилл Ананиевич ПОЛИЩУК - народный депутат Украины парламента четвертого созыва.

На время выборов в 2002 году был генеральным директором Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", беспартийный. Во время пребывания в ВР был членом фракции "Наша Украина" (15.05.2002), фракции "Единая Украина" (05.-06.2002), группы "Народовластия" (06.2002-09.03), внефракционным депутатом (09.-12.2003), членом фракции "Регионы Украины" (12.2003-12.2005).

С ноября 2002 года - заместитель председателя ХДПУ.