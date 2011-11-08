За поломку забора возле ВР участникам протеста светит 7 лет?

Против участников всеукраинской акции «Вперед», которые протестовали под стенами Верховной Рады Украины 3 ноября, возбуждены уголовные дела. Об этом заявил председатель гражданской организации «Наступ» Руслан СЕКЕЛА во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, уголовные дела возбуждены по статье «хулиганство», согласно которой участникам акции протеста грозит тюремный срок до 7 лет за поломку забора вокруг парламента.

«Складывается парадоксальная ситуация. Согласно украинскому законодательству, любая архитектурная форма должна иметь заказчика, смету, проект, разрешение КГГА. Забор, выше 1 метра, должен иметь проект. А тот, который стоит вокруг парламента, - это незаконная архитектурная форма. Юридически его не существует, никаких разрешений нет. То есть, народ Украина демонтировал незаконно установленный забор. Как можно возбуждать уголовные дела по факту демонтажа того, что реально не существует?», - возмутился он.

Р.СЕКЕЛА также добавил, что у организаторов акции протеста 3 ноября не было цели демонтировать забор вокруг Верховной Рады. Он также опроверг слухи о том, что депутаты, пришедшие поддержать акцию протеста, дали указание ломать забор.

«Это вышло стихийно. Забор вокруг парламента - это символ недовольства нынешней властью. Никто из депутатов, пришедших к нам, в том числе Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, таких указаний не давал», - сказал лидер ГО «Наступ». Он добавил, что «Н.КОРОЛЕВСКАЯ помогает нам, мы с ней общаемся уже почти год. Она одна из немногих депутатов, которая действительно понимает проблемы предпринимателей и граждан».

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2011 года возле Верховной Рады состоялась акция протеста, организованная ГО «Вперед!». Участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции. Главное управление МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста сотрудников милиции.