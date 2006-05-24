Сторонники Жовтяка угрожают блокадой столицы

Представители Киевской области заявляют, что заблокируют тракторами дороги, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободит Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Об этом журналистам заявил один из лидеров митинга в защиту Е.ЖОВТЯКА, который сейчас происходит возле Секретариата Президента Украины в Киеве, - врач из Мироновки Петр ЛЯСКОВСКИЙ.

«Мы выведем свои трактора, сельскохозяйственную технику, мы блокируем Киев – если Президент снимет ЖОВТЯКА. Мы готовы на такие действия», - в частности заявил он.

При этом П.ЛЯСКОВСКИЙ отметил, что участники митинга среди которых есть представители Украинской народной партии, Народного руха Украины, СПУ, «Поры» требуют встречи с Президентом, а также, чтобы Президент принял решение о сохранении Е.ЖОВТЯКА в должности губернатора.

«Мы голосовали за этого Президента, тем самым мы голосовали за нашего лидера, который был руководителем областного штаба «Нашей Украины» на выборах Президента. И этот человек своими действиями – правовыми и профессиональными доказал, что он должен находиться во власти, и должен воплощать те замыслы, которые были объявлены самим Президентом», - отметил П.ЛЯСКОВСКИЙ .

При этом он подчеркнул, что сейчас на Банковую съехались не только представители политических сил Киевской области, но и представители общественности – рабочие, фермеры, интеллигенция, пенсионеры, которые прибыли из разных населенных пунктов области.

«Киевская область, которая достигла первых результатов (по показателям социально-экономического развития), не должна уступать своего лидера», - отметили участники митинга.

При этом активисты собрания подчеркнули, что ни одна область в Украине не выступила в защиту своего главы администрации, и что сегодня в Киеве под Секретариатом Президента проходит единственный митинг, на котором общественность поддерживает представителя власти.

На вопрос, на сколько серьезными являются заявления о намерении блокировать дороги в случае увольнения Е.ЖОВТЯКА, П.ЛЯСКОВСКИЙ ответил: «Да, намерения в нас серьезные».

Он также сообщил о создании Общественного комитета, который будет координировать действия сторонников Е.ЖОВТЯКА и направлять предложения в защиту Е.ЖОВТЯКА, которые поступают от населения. По словам П.ЛЯСКОВСКОГО, комитет возглавил депутат Киевского областного совета, член УНП, Николай СТЕЛЬМАХ.

Во время митинга к протестующим вышли представители Секретариата Президента и пообещали, что через час с ними встретится первый заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля было обнародовано сообщение пресс-службы Кабинета Министров Украины о решении подготовить представление Президенту Украины об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности „за ухудшение некоторых показателей социально-экономического развития Киевской области”.

В то же время Е.ЖОВТЯК не соглашается с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди только город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

Сейчас Е.ЖОВТЯК после операции находится в больнице.