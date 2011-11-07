Оппозиция провела панихиду по жертвам 1917 года

В Херсоне оппозиционные силы провели панихиду по жертвам октябрьского переворота 1917 года

Как передает корреспондент УНИАН, участие в панихиде приняли более 30 человек.

Панихида прошла в небольшой церкви Святой Александры (УПЦ КП) в центре Херсона.

По информации организаторов, в панихиде приняли участие представители партийных организаций Народного руха Украины, Конгресса украинских националистов, ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «Фронта Змін», Украинской народной партии, Лиги украинских женщин, Соборного украинского казачества «Сич» и другие.

Также организаторы проведения панихиды сообщили, что уже подготовлено обращение к руководству страны о необходимости выполнять требования Закона Украины об увековечивании памяти жертв Голодомора 1932-33 годов и тоталитарных режимов.