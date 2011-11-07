Эксперт: Украине нужно кардинально менять политику потребления газа

Украине необходимо кардинально менять политику потребления газа, поскольку сегодня за газ рассчитывается вся страна.

Такое мнение в комментарии Институту Горшенина высказал советник Президента Украины Виктора Януковича Роман ШПЕК, отвечая на вопрос о том, поможет ли Украине вхождение в зону свободной торговли с ЕС либо в Таможенный союз с РФ легче пройти очередную волну экономического кризиса.

«Понимаете, мы покупаем газ в России, сейчас цена выше 400 долларов. А своим теплоэнерго продаем по 1300 грн. … Мы не собираем столько денег, чтобы можно было рассчитаться с нашими агентами за поставку газа. Это возлагает дополнительную нагрузку на банковскую сферу, в том числе – на Национальный банк. Вместо того, чтобы давать реальные кредитные ресурсы для поддержки экономики, вся страна рассчитывается за газ. Без изменения политики потребления газа, а второе – без изменения политики ценообразования, сильнее наша экономика не станет, и богаче наши граждане не станут. Нам нужно идти на сложные, но жизненно-необходимые шаги, находить правильные способы коммуникации с обществом», - считает Р.ШПЕК.

Он отметил, что в данный момент для сохранения стабильной экономики Украине крайне важно увеличение объемов торговли как с Евросоюзом, так и с Российской Федерацией.

«Любая кооперация полезна, потому что это – дополнительные гарантии роста объемов торговли. Украина обречена развивать торговлю с Европейским Союзом, так как основные инвестиционные товары, новые технологии, оборудование, энергосберегающие технологии поступают из Европейского Союза, из высокоразвитых стран. Мы также должны увеличивать объемы торговли с Россией, искать пути упрощения взаимной торговли», - считает эксперт.

«Если посмотреть за 8-9 месяцев, у нас при отрицательном сальдо торгового баланса именно из Европейского Союза поступает много товаров долгосрочного пользования, инвестиционных товаров. Второе: учитывая, что Украина и географический сосед, и крупный потребитель многих товаров – в основном это энергетические ресурсы, но не только, - с Российской Федерацией, то нам также нужно наращивать объемы торговли. Украина – член Всемирной торговой организации, это дает нам определенные преимущества и возлагает на нас ответственность. Все формы экономической кооперации, которые соответствуют правилам ВТО, должны приветствоваться», - сказал он.

Говоря о вероятности получения Украиной очередного транша МВФ, эксперт отметил, что со стороны Национального банка все обязательства на сегодняшний день выполнены. «Национальный банк ведет себя как серьезный и предсказуемый партнер в сотрудничестве с МВФ. Со стороны правительства есть определенные задержки, которые связаны со структурными изменениями в энергетическом секторе – не полностью получили тот бюджетный результат, который ожидало правительство от пенсионной реформы, не решен ряд вопросов, которые имеют непосредственное влияние на финансовое состояние «Нафтогаза Украины». Искренне желаю моим коллегам – министру финансов Федору ЯРОШЕНКО и вице-премьеру Сергею ТИГИПКО – найти достаточно аргументов в Вашингтоне при переговорах с МВФ с тем, чтобы найти пути выхода из этой ситуации», - сказал эксперт.