Москаль: Могилев - «унтер Пришибеев», а у Захарченко - другое лицо

Народный депутат Украины от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ ожидает, что со сменой министра внутренних дел Украины в ведомстве произойдут положительные сдвиги.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, комментируя назначение Виталия ЗАХАРЧЕНКО на должность руководителя МВД.

«Это будет другое лицо… МОГИЛЁВ - это «унтер Пришибеев», другой характеристики у меня нет», - сказал Г.МОСКАЛЬ, отметив, что В.ЗАХАРЧЕНКО людьми, с которыми он работал и кто его знает, характеризовался положительно.

«Как он себя поведет в роли министра, сегодня трудно сказать. Во всяком случае нужно было менять лицо милиции, поскольку за последнее время сплошные «залеты», сплошной непрофессионализм… В любом случае я не слышал о нем (В.ЗАХАРЧЕНКО – УНИАН) ничего плохого», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма.

После этого он освободил А.МОГИЛЁВА от должности министра внутренних дел. На эту должность глава государства назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО, освободив его от должности председателя Государственной налоговой службы.