У Тимошенко заявляют, что судей наказывают за закрытие дел против нее

Открытие Высшим советом юстиции производства против членов Судебной палаты по уголовным делам Верховного суда является беспрецедентным случаем давления на судебную власть накануне обжалования приговора, вынесенного экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума политсовета партии «Батьківщина».

Авторы заявления напомнили, что именно две палаты Верховного суда Украины (криминальная и военная) 7 лет тому назад вынесли решение о законности закрытия уголовных дел против Ю.ТИМОШЕНКО и ее соратников.

«Новый репрессивный орган – Высший совет юстиции – планирует наказать за якобы неправильные решения не одного судью, не двух и даже не трех – а целую палату. Наказание за коллегиальные решения – это новое слово в юридической практике, которое не имеет ничего общего с законом», - заявили в партии «Батьківщина».

«Это абсурд и антиконституционный вызов обществу – когда Высший совет юстиции дает оценки законности решений высшего органа судебной ветви власти! Получается, теперь ВСЮ может пересмотреть любой приговор», - возмущаются в партии.

Кроме того, в «Батьківщині» подчеркнули, что требование уничтожить целую палату Верховного суда озвучил представитель Генеральной прокуратуры, который одновременно представляет и Высший совет юстиции, и сторону государственного обвинения.

«Таким образом, пока за любой приговор, который не понравится Администрации Президента и их соратникам из ГПУ, судей будут преследовать?» - говорится в заявлении.

«Сегодня происходит демонстративное уничтожение остатков независимого судопроизводства в Украине, на руинах которого власть выстраивает тоталитарную гильотину», - заявили в партии «Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Михаил ГАВРИЛЮК сегодня, 7 ноября, заявил, что Высший совет юстиции открыл производство за нарушение судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Украины, которые в 2009-2010 годах незаконно изменили 15 лицам приговоры с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы.

На уточняющий вопрос журналистов М.ГАВРИЛЮК ответил, что к этим решениям относительно лиц, которые совершили крайне опасные для общества преступления, частично причастен весь состав судей указанной палаты ВСУ.

Вместе с тем заместитель генпрокурора заметил, что открытие производства Высшим советом юстиции «ни в коем случае не связано с ротацией в Верховном суде», а также с переизбранием в ближайшее время его председателя.

Также заместитель генпрокурора сообщил, что часть судей, которые подозреваются в совершении незаконных действий, уже освобождены от должностей по собственному желанию.