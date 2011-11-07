Коммунисты повздорили с журналистом на открытии памятника Сталину

Сегодня на территории Запорожского обкома КПУ состоялось открытие памятников Иосифу Сталину и Зое Космодемьянской.

Как передает корреспондент УНИАН, для участников митинга, собравшего более 1,5 тыс. человек – в основном ветеранов и пенсионеров, - запорожские коммунисты организовали под открытым небом просмотр хроники военных лет: парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве с выступлением Сталина, а также киноматериалов, посвященных З.Космодемьянской.

Мероприятие, официально заявленное как встреча депутата Алексея БАБУРИНА с избирателями, началось под гимн СССР и, по данным правоохранительных органов, прошло без эксцессов, за исключением конфликта ветеранов с журналистом Дмитрием МОРОЗОВЫМ, который на просьбу собравшихся подвинуться, чтобы не закрывать происходящее на импровизированной сцене, отреагировал нелицеприятными высказываниями в адрес Сталина и тех, кто ему «поклоняется».

«В результате молодого человека вытащили из-за загородки, где было отведено место для представителей СМИ… Сотрудники милиции пресекли конфликт. Писать заявление в милицию молодой человек отказался», - сообщили в руководстве Запорожского главка милиции.

Для защиты от вандалов памятники установили в стеклянных пристройках, а территорию Запорожского обкома КПУ обнесли металлической оградой.