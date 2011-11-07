Королевская осознает, что Тимошенко будет руководить и из-за решетки

Вопрос смены лидера партии «Батькивщина» даже не обсуждается – никто не сможет взять на себя функции Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью ЛигаБизнесИнформ.

Отвечая на вопрос о возможной смене лидера партии «Батькивщина», Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Этот вопрос даже не обсуждается. «Батькивщина» – это Юля. Неважно, где она будет физически находиться – у нее хватит сил и возможностей руководить процессами и четко вести линию партии. Никто другой не сможет взять на себя эту функцию».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в случае негативного развития событий, Ю.ТИМОШЕНКО будет руководить партией из-за решетки. При этом политик опровергла домыслы о том, что может занять место лидера. «Никто и не сомневался, что «Батькивщина» - партия лидерского типа. В Украине просто нет других партий. Без Ю.ТИМОШЕНКО это будет уже не «Батькивщина», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, «Батькивщина» без Ю.ТИМОШЕНКО – это совсем другой формат. «Я пришла в «Батькивщину» потому, что очень уважала Юлю. Мы проработали вместе пять лет, дважды провели выборы в парламент, пережили исключение «тушек» из фракции, прошли испытание властью и оппозицией, экономический кризис... После всего, что пройдено, таких людей, как Ю.ТИМОШЕНКО, считаешь родными, понимаешь с полуслова и полувзгляда. И говорить о том, какую роль я играю в «Батькивщине», какое место занимаю – это сейчас второстепенное», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она рассказала о том, что встречалась с Ю.ТИМОШЕНКО буквально накануне ее ареста. «Мы проговорили несколько часов. И я, и она прекрасно понимаем, что чем дальше находимся в оппозиции, тем больше будет провокаций и агрессии, тем сильнее у наших оппонентов и внутри, и снаружи будет желания нас поссорить. Я очень благодарна Юле как человеку за то, что она никогда не давала мне повода думать, что у нее ко мне двойное отношение. Возможно, наши искренние, доверительные отношения и вызывают время от времени потоки лжи и подлости. Все-таки в жизни любого политика немного людей, которые могут честно донести свою позицию, вступить в открытую дискуссию», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.