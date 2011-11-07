В Донецке Януковича обвинили, что он «пляшет под дудку Запада»

Сегодня утром в Донецке более 500 сторонников КПУ провели шествие и митинг в честь 94-й годовщины революции.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались у памятника Тарасу Шевеченко в центре города, откуда проследовали по улице Артема к площади Ленина.

Манифестанты держали в руках флаги КПУ, СССР, а также красную атрибутику советского времени и лозунги «Идеи Великого Октября – в жизнь!».

Шествие сопровождал оркестр, исполнявший советские патриотические песни.

На площади Ленина участники акции провели митинг, в ходе которого критиковали правительство и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. По словам митингующих, Президент «окружил себя американскими советниками и пляшет под дудку Запада».

Во время шествия и митинга рядом с участниками акции находились сотрудники милиции. Каких-либо эксцессов во время акции не произошло.