Милиция грозит коммунистам административным протоколом
Крещатиком прошлись 650 человек
На организаторов шествия представителей Коммунистической партии Украины по Крещатику может быть составлен административный протокол за нарушение запрета суда совершать такие действия.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управления МВД Украины в Киеве.
Как отметили в главке, до представителей КПУ было доведено решение Окружного административного суда Киева, который запретил проведение массовый акций в центре столицы.
Однако, несмотря на это, колонна коммунистов в количестве около 650 человек отправилась от Бессарабской площади в направлении Майдана Незалежности, частично перекрыв движение транспорта в одном направлении.
«В отношении организаторов мероприятия может быть составлен административный протокол за нарушение решения суда», - сообщили в киевской милиции.
Как сообщал УНИАН, коммунисты сегодня отмечают очередную годовщину Октябрьской революции 1917 года. Они решили пройти колонной от Бессарабки до Майдана Незалежности.
Вместе с тем суд накануне запретил проводить акции на Крещатике и Майдане.