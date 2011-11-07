Милиция грозит коммунистам административным протоколом

На организаторов шествия представителей Коммунистической партии Украины по Крещатику может быть составлен административный протокол за нарушение запрета суда совершать такие действия.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управления МВД Украины в Киеве.

Как отметили в главке, до представителей КПУ было доведено решение Окружного административного суда Киева, который запретил проведение массовый акций в центре столицы.

Однако, несмотря на это, колонна коммунистов в количестве около 650 человек отправилась от Бессарабской площади в направлении Майдана Незалежности, частично перекрыв движение транспорта в одном направлении.

«В отношении организаторов мероприятия может быть составлен административный протокол за нарушение решения суда», - сообщили в киевской милиции.

Как сообщал УНИАН, коммунисты сегодня отмечают очередную годовщину Октябрьской революции 1917 года. Они решили пройти колонной от Бессарабки до Майдана Незалежности.

Вместе с тем суд накануне запретил проводить акции на Крещатике и Майдане.