За Януковича-премьера депутатам предлагают от 10 до 15$ миллионов
Об этом заявила лидер БЮТ
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что народным депутатам от БЮТ предлагали от 10 до 15 млн. долларов за положительное голосование по кандидатуре лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, к 20 народным депутатам из БЮТ обращались люди, представляющие Партию регионов и предлагали от 10 до 15 млн. долларов за положительное голосование по В.ЯНУКОВИЧУ.
Она предупредила, что все эти депутаты перед тем, как идти на встречу, сообщали ей, а затем рассказывали об этом разговоре. Лидер БЮТ посоветовала Партии регионов прекратить подобные попытки, пообещав, что в следующий раз депутаты придут на встречу с диктофонами и видеокамерами. «И возьмем с собой ЛУЦЕНКО. Это хорошая идея», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, реагируя на вопрос журналистов.