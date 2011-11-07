ГНА возобновила расследования 4-х дел, в которых фигурирует Тимошенко

Государственная налоговая служба возобновила расследование четырех уголовных дел относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», в которых фигурирует Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, постановления о возобновлении расследования по четырем уголовным делам были вручены Ю.ТИМОШЕНКО в пятницу представителями Главного следственного управления налоговой милиции ГНА.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО были вручены старые постановления, датированные 2001-2003 годами. При этом он добавил, что все эти дела касаются деятельности ЕЭСУ в 1996-1997 годах.