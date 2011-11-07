ГНА возобновила расследования 4-х дел, в которых фигурирует Тимошенко
11:16, 07 ноября 2011Политика
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По деятельности ЕЭСУ в 1996-1997 годах
Государственная налоговая служба возобновила расследование четырех уголовных дел относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», в которых фигурирует Юлия ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.
По его словам, постановления о возобновлении расследования по четырем уголовным делам были вручены Ю.ТИМОШЕНКО в пятницу представителями Главного следственного управления налоговой милиции ГНА.
По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО были вручены старые постановления, датированные 2001-2003 годами. При этом он добавил, что все эти дела касаются деятельности ЕЭСУ в 1996-1997 годах.
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