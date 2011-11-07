Первые «бои» на Крещатике: у коммунистов отнимают флаги

Свободовцы не позволяют развертывать в центре Киева - на Крещатике - красные флаги, забирая их у членов Компартии.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

В частности, возле станции метро "Крещатик" собрались около 30 представителей ВО "Свобода", которые обещают не позволить коммунистам пройти по Крещатику.

"Мы будем контролировать исполнение решения суда, которое запрещает какую-либо акцию на Крещатике, в частности, и акцию КПУ. Поэтому если здесь появится красный флаг или какая-то колонна коммунистов, то мы прежде всего будем апеллировать к милиции", - отметил глава киевской организации ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

Вместе с тем, по словам националиста, если милиция откажется выполнять свои обязанности и решение суда, не исключено, что свободовцы, "как законопослушные граждане, собственноручно будут способствовать выполнению этого решения"."Пусть себе собираются около Ленина. Главное - не пустить их на Крещатик и Майдан Независимости", - добавил Ильенко.

Националисты уже забрали у коммунистов, которые собирались у выхода со ст. м. "Крещатик", три красных флага.

"Здесь только что начали разворачивать красные флаги. Мы подошли и объяснили, что есть решение суда, запрещающее проведение акции. Они не согласились спрятать стяги, поэтому их пришлось забрать. Теперь имеем три трофея, которые добыты в честном бою", - рассказал председатель студенческой "Свободы" Руслан Андрийко.После инцидента с флагами к представителям Компартии, которые пытаются достать маленькие флажки с символикой СССР, подходят милиционеры и просят их спрятать.

Следует отметить, что от ст. метро "Крещатик" до Майдана Независимости расположены 25 автобусов с "Беркутом", четыре автозака и несколько милицейских джипов.

В подземном переходе на Майдане Независимости находятся около 100 милиционеров.