Завтра на Украине град и шквалы

25 мая по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра на территории Украины облачно с прояснениями. В Украине, кроме Приазовья и Крыма, пройдут дожди, грозы, днем в центральных и южных областях местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на западе 6-11°; днем 23-28°, на юге и востоке местами до 31°, в западных, северных и Винницкой области 14-19° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°).

26-27 мая ожидается переменная облачность. Временами небольшие дожди (в Карпатах, 26 мая и в южной и восточной части страны местами умеренные дожди), грозы, кое-где град. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла (25 мая на юге Левобережья и в Крыму 12-17°), днем 15-20°, в южной части до 23°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

28-29 мая сохранится прохладная погода с кратковременными дождями и грозами.

В г. Киеве и столичной области 25 мая облачно с прояснениями. Дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 15-17°; по области ночью 12-17°, днем 14-19°.

26-27 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Вечером 26 и на протяжении 27 мая небольшие дожди, местами грозы, слабый град; в остальное время без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.

28-29 мая сохранится прохладная погода с кратковременными дождями и грозами.