Янкович не будет спешить с подписанием конфликтного закона

В Администрации Президента Украины намерены внимательно рассмотреть принятый Верховной Радой закон о снижении квоты для национального аудиовизуального продукта с 50% до 25%. Об этом газете "Зеркало недели. Украина" сообщили в пресс-службе главы государства в ответ на ее запрос о возможности применения вето к данному закону.

Как заверили в пресс-службе, Виктор ЯНУКОВИЧ внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере.

«Глава государства неоднократно акцентировал на необходимости взвешенного и рассудительного подхода к этой чувствительной теме. Президент вынесет свое решение после того, как получит принятый Верховной Радой закон. Документ будет проанализирован специалистами администрации и внешними экспертами», - отмечается в ответе.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания. За него проголосовали 238 народных депутатов с 414 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается уменьшение частицы «национального аудиовизуального продукта» в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации – не меньше 25%. До принятия закона эта частица составляла 50%. До 25% снижена и квота на присутствие отечественного продукта в радио- и телеэфирах.

Против принятия закона выступали представители фракции «БЮТ-Батькивщина» и часть депутатов от НУ-НС. Они требовали снять этот документ с рассмотрения. Принятие закона оппозиция встретила криками «Ганьба!».

Затоавторзаконопроекта,народныйдепутатотПартии регионов ЕленаБондаренкоуверяет,чтоименнотеперьукраинскиерадиослушателисмогут вернуться кмировомумузыкальному наследию,посколькуквотынанациональныйпродуктбылислишком высокими.К тому жемузыкантам,производящимкачественныйукраинскийпродукт,этотзаконвыгоден,ставяих влучшиеконкурентные условиясредиколлег.Депутатссылается на мнениетоп-менеджеровпопулярныхрадиостанций:"Ониговорят,чтоэтотзакон,как воздух,ионвосстанавливаетсправедливость".