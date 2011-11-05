Бондаренко: снижение квоты вернет качественную музыку

«Отныне украинские радиослушатели смогут вернуться к мировому музыкальному наследию. Двери к качественной музыке им открывает принятый 3 ноября Верховной Радой обновленный закон о телевидении и радиовещании, который вдвое снижает обязательные квоты на национальную музыку в эфире радиостанций – с 50% до 25%». Об этом заявила автор законопроекта, народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО, комментируя утвержденный документ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по ее словам, «около 5 лет радиослушателям в Украине был ограничен доступ к качественной зарубежной музыке, поскольку квоты на национальный продукт были слишком высокими».

«Такие высокие квоты в Украине были одними из самых высоких в Европе и фактически игнорировали интересы самих радиослушателей. Включая радио, мы были лишены права выбора и доступа к хорошей зарубежной музыке. Все радиостанции были вынуждены заполнять свои эфиры национальной музыкой, в итоге нишевые станции, например, джазовые или классические, не могли удержать свои позиции на рынке, они были просто поставлены на колени», - отметила депутат.

Кроме того, по ее словам, некоторые политики уже сегодня начали спекулировать на вопросе квот, говоря о том, что этот закон невыгоден отечественным исполнителям.

«Музыкантам, которые производят качественный украинский продукт, этот закон только на руку. Они заслуженно имеют свою аудиторию и пользуются большой популярностью. Радиостанции крутят их песни с удовольствием, а количество слушателей только растет. Те же исполнители, которые захотят с ними конкурировать, вынуждены будут улучшать качество своего продукта, соревноваться с признанными мэтрами, от чего выиграет и отрасль в целом и каждый отдельный радиослушатель в частности», - добавляет Е.БОНДАРЕНКО.

«Коль уж говорить о поддержке станций со 100% вещанием на украинском языке, то мы хотим предусмотреть налоговые преференции. Мы с коллегами уже внесли в ВР законопроект, предусматривающий льготы для таких станций, - это налоговые каникулы сроком на 5 лет. Но этот закон пока не дошел до Комитета по вопросам свободы слова и информации, и буксует в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики. Сейчас мы понимаем, что против этого закона может быть исполнительная власть, но мы будем вести переговоры со всеми фракциями в парламенте, чтобы они поддержали данный законопроект, и станции со 100% вещанием на украинском языке поддерживались и поощрялись государством», - сообщила депутат.

Она также отметила, что принятие закона вызвало позитивный отклик среди топ-менеджеров самых популярных радиостанций в Украине.

«Они говорят, что этот закон, как глоток свежего воздуха, и он восстанавливает справедливость в отрасли, так как предусматривает честных правила для конкуренции на рынке и открывает возможности для удовлетворения вкусов самых требовательных радиослушателей», - отметила Е.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания)» (№6342). За него проголосовали 238 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается уменьшение доли «национального аудиовизуального продукта» в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации – не менее 25%. До принятия закона эта доля составляла 50%. До 25% снижена и квота на присутствие отечественного продукта в радио- и телеэфирах.

Против принятия закона выступали представители фракции «БЮТ-Батькивщина» и часть депутатов от НУ-НС. Они требовали снять этот документ с рассмотрения. Принятие закона оппозиция встретила криками «Ганьба!».