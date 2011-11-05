Наливайченко: главный вызов для нацбезопасности - не оружие, а обнищание

Главный вызов украинской национальной безопасности сегодня лежит в социальной и экономической плоскости, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире телеканала «Интер».«Основные вызовы – это безработица, скрытая и официальная. Это бедность и обнищание граждан. Это оторванность власти от народа, от людей, от реальных социальных потребностей», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Когда не понимаешь угрозу национальной безопасности, ты не знаешь, как действовать. И неправильно информируешь, в том числе и руководство государства», - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил: «Я не знаю, кто из специалистов по нацбезопасности информирует Президента о том, что массово скупают оружие, готовятся массовые захваты органов власти. Но я знаю, как специалисты должны действовать и отвечать на эти угрозы».

Он подчеркнул, что за ситуацию должен отвечать министр внутренних дел. «В связи с этим у нас есть два вопроса к министру внутренних дел. Первый – кто допустил, чтобы оружие попало в руки криминалитета, и второй – что сделано для того, чтобы сейчас его изъять?», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.