Большинство в ВР проголосовало против имени Бандеры

Верховная Рада Украины направила Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ депутатский запрос народного депутата Украины Евгения ЦАРЬКОВА (фракция КПУ) по поводу недопущения присвоения львовскому аэропорту имени лидера ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В запросе речь идет о недопущении присвоения Львовскому аэропорту имени Бандеры – «человека, который во время Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистским варваром и воевал против советской армии-освободительницы».

Справка УНИАН. Введение в эксплуатацию реконструированного львовского аэропорта запланировано на декабрь 2011 года.

Партия “Свобода” предлагает присвоить аэропорту имя лидера ОУН С.Бандеры.

Вместе с тем мэр Львова Андрей САДОВЫЙ предложил присвоить международному аэропорту «Львов» имя короля Данилы Галицкого.

28 октября, пребывая во Львове, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что решение о названии львовского аэропорта будет принимать местная власть. «Решение будет принимать местная власть. Согласно украинским законам, как решит, так и будет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. В то же время Президент избежал ответа на вопрос относительно его отношения к присвоению аэропорту имени лидера ОУН.

2 ноября промоцийный портал Львова VisitLviv.net начал голосование за лучшее название Львовского аэропорта на своей Facebook-страничке.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, инициаторы голосования для начала предложили три варианта названия, которые в течение последнего времени предлагались разными сторонами, – короля Данилы Галицкого (предложение городского председателя Львова Андрея САДОВОГО), Иоанна Пинзеля (предложение нескольких десятков львовских деятелей культуры), Степана Бандеры (предложение партии ВО «Свобода»).

„Пользователи Интернета также могут добавлять свои варианты названия аэропорта, которые будут принимать полноценное участие в голосовании. В частности, среди вариантов, предложенных пользователями, наибольшее количество названий «Станислав Лем» и «Аэропорт «Львов», которые уже вышли на четвертое и пятое места, соответственно”, - информирует пресс-служба.