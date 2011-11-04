Советник Януковича думает, что у стран ЕС проблем больше, чем у Украины

Ввиду надвигающегося глобального кризиса важно сохранить доверие между гражданами Украины и финансовыми институтами. Такое мнение Институту Горшенина высказал советник Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Роман ШПЕК, говоря о влиянии на Украину очередной волны мирового экономического кризиса.

В частности, эксперт отметил, что «идет глобальный мировой кризис, и то, что Украина на пороге кризиса – это неправда, потому что на пороге кризиса все страны. Потому он и называется глобальным. Думаю, что сегодня у многих наших соседей – стран Европейского Союза – проблем гораздо больше, чем у Украины».

Р.ШПЕК полагает, что, учитывая размер нашей экономики, повлиять на то, придет кризис или нет, Украина не может. «Но для нас важно, насколько мы будем внутренне к этому готовы, учитывая ситуацию на товарных рынках, которая в связи с глобальным кризисом может изменяться», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что в целом у нас в стране положительный экономический рост. «И он по итогам года будет более 5%, где-то 5,3% - об этом рассказывал нам глава НБУ Сергей АРБУЗОВ. Инфляция будет 8,5%. Важно то, что сальдо платежного баланса не будет отрицательным. Но ситуация такова: если посмотреть на состояние счета текущих операций, там есть нарастание отрицательного сальдо, в первую очередь за счет отрицательного торгового баланса. Это то, что несет дополнительную нагрузку и на нашу национальную денежную единицу – гривню. А также другие обстоятельства, которые связаны с увеличением цен на газ. Немного изменились цены на металл, на химию, но растут цены на зерно. В принципе, по притоку валюты в Украину больших изменений или значительных уменьшений не предвидится. Важно удерживать свою ситуацию на внешних рынках, развивать внутреннее потребление, внутренние рынки для того, чтобы стимулировать здоровый спрос на продукцию украинской экономики», - считает Р.ШПЕК.

При этом он считает критически важным для Украины, чтобы та макроэкономическая, фискальная, бюджетная политика, которая сегодня проводится, нашла поддержку и понимание Международного валютного фонда. «Это для нас критически важно, учитывая, что глобальный кризис ограничит доступ к долгосрочным денежным ресурсам от международных финансовых институтов, с финансовых рынков. Это в значительной мере успокоит ситуацию внутри страны, это повысит доверие к действиям правительства, Национального банка, это может снизить ажиотаж на валютном рынке. Это будет гарантировать то, что и дальше сбережения населения, которые сегодня растут в связи с ростом реальных доходов (более 8% рост заработной платы), что деньги будут оставаться в банковской системе», - сказал эксперт.

Также Р.ШПЕК отметил, что сегодня очень важно сохранить доверие между гражданами и финансовыми институтами. «Здесь в первую очередь свое слово должны сказать правительство и Национальный банк. Коммерческие банки это делают, и они к этому готовы. Это даст нам возможность быть более устойчивыми к тем проявлениям, которые будут на международных финансовых рынках, и могут в той или иной мере касаться Украины. Это стабильность, доверие, развитие внутреннего рынка и, естественно, то, о чем многие сейчас говорят, - значительное снижение энергоемкости нашей экономики», - говорит эксперт.

По его мнению, «благоприятный инвестиционный климат и приток прямых государственных инвестиций – все это также будет решением вопроса о повышении производительности труда, будет иметь влияние на состояние платежного баланса. Я думаю, что таким образом мы можем более устойчиво, с меньшими потерями пережить тот финансовый кризис», - сказал Р.ШПЕК и добавил: «Нужно помнить, что все человеческое развитие идет от кризиса к кризису. Самое главное – не попадать в число слабых, на опыте которых другие делают выводы».