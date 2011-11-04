Каким хотят видеть избирательный закон губернаторы и мэры (опрос)

Закон о выборах народных депутатов должен предусматривать достаточное количество представителей местных общин в Верховной Раде, которые могли бы эффективно отстаивать региональные интересы.

Такое мнение руководители городов и областей Украины высказали во время опроса, проведенного УНИАН в связи с намерениями Верховной Рады в ближайшее время принять новый Закон Украины «О выборах народных депутатов».

В частности, председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ убежден, что “смешанная система выборов 50х50 открывает возможность попасть в парламент новым «лицам», независимым популярным в областях кандидатам, которых изберут люди, а не партийные лидеры. Они лучше будут выражать и будут отстаивать интересы территориальных общин. Не говоря уже о том, что избрание депутатов в мажоритарных округах априори предусматривает более тесную их связь с избирателями, подотчетность парламентариев общинам на местах».

В то же время, городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН считает, что наиболее оптимальной была бы партийная система с открытыми списками, поскольку это система, при которой развивается внутрипартийная конкуренция. Но также нужно сберечь региональный аспект, когда люди с разных территорий попадают в высший орган управления страны. “Если это закрытые списки, то не исключено, что 80% этого списка будут жители Киева. Поэтому, я думаю, что мажоритарный элемент - он может быть”, - отмечает мэр Винницы.

Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, который возглавляет областной центр с 2002 года, считает, что община города имеет больше выгод, если ее интересы в ВР представляют депутаты, избранные в мажоритарных округах.

“Общине городов просто необходимы свои представители в парламенте", - сказал А.СОКОЛОВ.

По его мнению, для этих депутатов более действенными являются механизмы ответственности и обратной связи. Депутаты-мажоритарщики также являются более работоспособными и мотивированными даже на местном уровне.

"В городском совете я могу сравнивать несколько депутатских корпусов, избранных по разным избирательным системам – от мажоритарной до партийной. И должен признать, что больше предложений по решению вопросов жизнедеятельности города поступает именно от депутатов, избранных в мажоритарных округах", - заметил Черниговский городской председатель.

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ убежден, что проведение выборов по мажоритарным округам не является панацеей, однако считает их лучше, «чем система, которая есть сегодня».

«Я считаю, что наиболее оптимальная система – это система с открытыми, региональными избирательными списками. Когда человек, избирая ту или иную партию, одновременно может выбрать конкретного представителя той партии в своем округе, которого он знает и которому доверяет. Обычное возвращение к старой мажоритарке – это не выход из ситуации, но это лучше, чем система, которая есть сегодня», - заявил А.САДОВЫЙ.

Он также отметил необходимость того, «чтобы своих представителей в парламенте имела не власть, а местные общины».

По убеждению мэра Луганска Сергея КРАВЧЕНКО, самый оптимальный вариант для государственного и законотворческого строительства Украины - это выборы по смешанному принципу, что включают в себя как кандидатов за мажоритарной системой, так и по пропорциональной.

“Последние выборы в местные органы власти показали эффективность такого подхода. Сегодня депутаты-мажоритарщики в жесткой связке со «списочниками» работают на конкретных участках, непосредственно контактируют с жителями, а избиратели, в свою очередь, лично знают своего депутата и знают, куда идти со своими проблемами. В то же время, депутаты, избранные по спискам, играют заметную роль в деле партийного строительства, поскольку, кроме личности, люди голосуют и за политические приоритеты, за вектор движения нашей страны в будущем. Смешанная система выборов, по моему мнению, именно та сбалансированная система, которая при правильном подходе удовлетворяет все аспекты жизнедеятельности нашего общества”, - отметил С.КРАВЧЕНКО.

Городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ является сторонником смешанной системы выборов. Он рассказал, что на данное время в ВР есть четыре представителя Тернополя от разных политических сил (Партия регионов, УНП, «Батьківщина» и «За Украину» – УНИАН), но “помощи от них для города я не почувствовал никакой, я ее не вижу и не слышу. Возможно, когда-то она и будет, но сейчас нет”.

С.НАДАЛ также считает, что “людям во время выборов необходимо ориентироваться, в первую очередь, на тех кандидатов, в которых они стопроцентно уверены, которым они доверяют и считают, что они действительно будут отстаивать интересы общины. А чтобы работа депутатов-мажоритарщиков была более эффективной, в законе следует четко прописать права общины относительно контроля над своим депутатом. Тогда мажоритарщик будет переживать, что его могут отозвать, и это однозначно отразится на его работе.”

Справка УНИАН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о выборах народных депутатов Украины, внесенный представителями парламентского большинства. Проектом (№9265-1), в частности, предусматривается изменение избирательной системы, по которой будут избираться народные депутаты, с пропорциональной смешанной мажоритарно-пропорциональной (225 депутатов будут избираться в едином общегосударственном многомандатном округе по спискам политических партий, а 225 - в одномандатных избирательных округах). Кроме этого, проектом предлагается: исключить избирательные блоки политических партий из числа субъектов избирательного процесса; установить проходной барьер для политических партий, кандидаты которых баллотируются по спискам в многомандатном округе, на уровне 5%; исключить из избирательного бюллетеня позицию "против всех"; установить, что выдвижение кандидатов в депутаты партией происходит, кроме закона, на основании устава партии; ввести существование избирательных округов и избирательных участков на постоянной основе и тому подобное.

На рассмотрении в Комитете ВР есть также законопроект № 9265-2, которым предусматривается голосование по открытым избирательным спискам партий. При этом избиратель голосует не за партию в целом, а поддерживает в партийном списке в первую очередь определенных кандидатов. Такую избирательную систему рекомендует использовать Венецианская комиссия.

3 ноября ВР приняла постановление «О создании Временной специальной комиссии по вопросу подготовки проекта Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Данным постановлением предусмотрено подготовить и подать в ВР проект закона до 17 ноября.