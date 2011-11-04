Тимошенко поговорила с участниками митинга (добавлены фото)

Участникам митинга возле Лукьяновского СИЗО удалось через окно увидеть экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр СОЧКА.

По его словам, под стены Лукьяновского СИЗО пришли около тысячи человек, чтобы поддержать Ю.ТИМОШЕНКО.

«Во время митинга его участники увидели Юлию ТИМОШЕНКО в окне одной из камер, и встретили ее громкими аплодисментами», - сказал А.СОЧКА.

Он заметил, что на призыв модераторов митинга воцарилась полная тишина. «Люди услышали обращение к ним Юлии ТИМОШЕНКО, которая сказала: «Держитесь, дорогие мои, благодарю вас за поддержку. Победа будет за нами. Слава Украине. Мне хватит сил все выдержать.», - добавил А.СОЧКА.

Также участники акции за освобождение из-под стражи Ю.ТИМОШЕНКО запустили в небо красные и белые воздушные шары, к которым прикреплен плакат с надписью «Юлі - волю».

Народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО сообщил митингующим, что эти воздушные шары и транспарант в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО передали ее сторонники из России.

Фото УНИАН