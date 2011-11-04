Литвин: ради Бога, не говорите, что я одно из первых лиц государства

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что ему охрану не усиливали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о массовом «вооружении украинцев» и не чувствует ли В.ЛИТВИН угрозы для себя «как одно из первых лиц государства».

«Все как было, так и есть, штатно», - сказал В.ЛИТВИН, добавив: «Я прошу вас, ради Бога, не говорите, что я одно из первых лиц государства». «Меня устраивает то, что есть», - сказал спикер.

В то же время Председатель ВР считает, что не совсем правильно поняли то, о чем говорил В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению В.ЛИТВИНА, «речь шла о немного другом – что происходит концентрация людей, определенных лиц». В то же время он подчеркнул: «Я не думаю, что есть необходимость на этом акцентировать внимание, я считаю, что нам нужно просто жить и делать все, чтобы не нарастало ожесточение в нашей человеческой среде».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в ходе расширенного заседания правительства Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правоохранительные органы передали ему информацию о закупке оружия оппонентами власти для нападения на органы власти.

Позже СМИ сообщили, что в Украине усилена охрана первых лиц государства.

В частности, газета «Сегодня» со ссылкой на источники в спецслужбах отметила, что источники подтверждают наличие данных о закупке оружия для нападения на властные структуры.

"О том же говорят и последние события во Львове, Харькове и других городах, где были скандалы с продажей оружия или выявлением арсеналов", - сказал собеседник газеты.

Он добавил, что речь идет и об угрозе безопасности первого лица государства и других руководителей страны.

"Об этом свидетельствует оперативная информация, которая поступает в правоохранительные органы. Это не слухи с базаров. Это данные от проверенных людей", - подчеркнул сотрудник спецслужбы.

"В связи с этим меры по охране первых лиц усилены", - сообщил он.