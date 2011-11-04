Литвин: ради Бога, не говорите, что я одно из первых лиц государства
Утверждает, что ему охрану не усиливали
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что ему охрану не усиливали.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о массовом «вооружении украинцев» и не чувствует ли В.ЛИТВИН угрозы для себя «как одно из первых лиц государства».
«Все как было, так и есть, штатно», - сказал В.ЛИТВИН, добавив: «Я прошу вас, ради Бога, не говорите, что я одно из первых лиц государства». «Меня устраивает то, что есть», - сказал спикер.
В то же время Председатель ВР считает, что не совсем правильно поняли то, о чем говорил В.ЯНУКОВИЧ.
По мнению В.ЛИТВИНА, «речь шла о немного другом – что происходит концентрация людей, определенных лиц». В то же время он подчеркнул: «Я не думаю, что есть необходимость на этом акцентировать внимание, я считаю, что нам нужно просто жить и делать все, чтобы не нарастало ожесточение в нашей человеческой среде».
Как сообщал УНИАН, 2 ноября в ходе расширенного заседания правительства Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правоохранительные органы передали ему информацию о закупке оружия оппонентами власти для нападения на органы власти.
Позже СМИ сообщили, что в Украине усилена охрана первых лиц государства.
В частности, газета «Сегодня» со ссылкой на источники в спецслужбах отметила, что источники подтверждают наличие данных о закупке оружия для нападения на властные структуры.
"О том же говорят и последние события во Львове, Харькове и других городах, где были скандалы с продажей оружия или выявлением арсеналов", - сказал собеседник газеты.
Он добавил, что речь идет и об угрозе безопасности первого лица государства и других руководителей страны.
"Об этом свидетельствует оперативная информация, которая поступает в правоохранительные органы. Это не слухи с базаров. Это данные от проверенных людей", - подчеркнул сотрудник спецслужбы.
"В связи с этим меры по охране первых лиц усилены", - сообщил он.