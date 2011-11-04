Коммунисты и националисты хотят митинговать возле Ленина одновременно

Главное управление по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации на сегодняшний день получило шесть заявок от разных организаторов, которые 7 ноября хотят провести в центре столицы массовые акции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Заявки подали партии, общественные организации и один гражданин.

Так, 4 тыс. человек планирует вывести на улицу столицы 7 ноября Коммунистическая партия Украины. В заявке сказано, что участники акции, посвященной 94-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в 11.00 соберутся на Бессарабской площади и будут проводить свои мероприятия до 13.30, передвигаясь по маршруту от указанной площади до Майдана Незалежности, а затем Кабинету Министров Украины.

Одновременно с коммунистами свои мероприятия на Бессарабской площади (с 11.00 до 12.00) хотят провести представители столичной организации Конгресса украинских националистов. На акцию “Палачу Ленину – от украинского народа” они планируют привлечь 100 человек.

В свою очередь, городская организация ВО "Свобода" заявила о намерении собрать 500 человек для участия в информационной акции “Преступление московского большевизма" на Майдане Незалежности. «Свобода» планирует провести свое мероприятие с 9.00 до 18.00.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 на Европейской площади столичная организация Украинской народной партии запланировала мероприятие "Нет - чествованию инициатора захватнической войны против Украины В.Ульянова в столице Украины". К участию в акции заявлено 300 человек.

Еще одна заявка поступила от общественной инициативы "Миколина сотня", которая планирует провести марш "Слава Украине" по маршруту, – ул.Крещатик - ул.Михайловская - Софийская площадь. Заявлено участие - 1 тысячи человек.

Также в КГГА поступила заявка гражданина Э.ГОЛУБЕВА, в соответствии с которой 20 человек в 13.00 соберутся на улице Банковой 11 (Администрация Президента Украины) для проведения мероприятия в защиту конституционных прав.