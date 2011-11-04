Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поздравил социальных работников с профессиональным праздником во время торжеств в Киевском национальном академическом театре оперетты. Обращаясь к собравшимся, он выразил искреннее восхищение людьми, которые ежедневно заботятся о тех, кто в этом крайне нуждается.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Александр Попов заверил, что сделает все возможное для того, чтобы улучшить социальную защиту и самих работников социальной сферы.

«Мне известны ваши проблемы. Мы их знаем и решаем. Теперь столичная госадминистрация выискивает возможность ввести со следующего года муниципальную надбавку для социальных работников», – подчеркнул Александр Попов.

Он также прибавил, что киевская власть сделает все необходимое для улучшения материально-технического обеспечения социальных служб города, создав для их представителей надлежащие условия труда.

Председатель КГГА вручил три ордера на квартиры социальным работникам и заверил, что власть приложит максимум усилий, чтобы в следующем году как можно больше работников получили квартиры по программе 50х50.