Томенко просит Хорошковского узнать, кем на самом деле был одесский киллер

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ обращение с просьбой провести расследование информации о возможном сотрудничестве правоохранительных органов с убитым месяц назад в Одессе под время спецоперации гражданином России Асланом Дикаевым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР напомнил, что до сих пор не обнародована информация о расследовании адекватности действий правоохранительных органов во время "одесского штурма".

В то же время Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в средствах массовой информации появляется информация о сотрудничестве убитого во время штурма А.Дикаева с органами внутренних дел, и о его ликвидации как ненужного свидетеля противоправных действий в органах МВД.

Заместитель председателя ВР попросил Службу безопасности Украины провести расследование и проинформировать, имели ли место факты сотрудничества правоохранительных органов с "одесским" киллером. Кроме того, Н.ТОМЕНКО также попросил СБУ сообщить о ходе расследования адекватности действий правоохранительных органов во время спецоперации в Одессе 1 октября этого года.

Как сообщал УНИАН, недавно родной брат убитого – Адам ДИКАЕВ, неожиданно позвонивший из Чечни в редакцию одесского интернет-издания www.048.ua, заявил, что его брат никогда не участвовал в гражданской войне в Чечне. Ро его словам, Аслан Дикаев служил в структуре Разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации, а затем, после демобилизации, 7 лет прослужил в органах милиции.

«Аслан приехал в Украину 5 лет назад отдыхать в Крыму. Там на него, при посредничестве какого-то бизнесмена вышли заместитель министра МВД (Украины) и кто-то из начальства Одесской милиции. После этого он уволился из рядов российской милиции и перебрался в Украину. Здесь милиционеры пообещали ему и гражданство, и вид на жительство (жил все это время он без необходимого пакета документов). Чем он конкретно занимался, Аслан не уточнял: сначала он говорил, что работает у бизнесмена охранником, потом - что у него есть кафе на берегу моря», - сказал брат убитого.

Газете «Сегодня» удалось связаться с Адамом ДИКАЕВЫМ. В телефонном разговоре он заметил, что во время последней встречи этим летом его брат заметно нервничал. «Я уверен, что Аслан всерьез опасался своих покровителей из милиции. В его машине я увидел пистолет ТТ. Аслан туманно объяснил, что оружие ему нужно для работы. Якобы украинские правоохранители сделали его начальником секретного спецподразделения, и скоро он будет направлен в «какую-то горячую точку». Приехав в Россию, я с ужасом узнал о том, что Аслана застрелили в Одессе 1 октября, еще и на всю страну объявили киллером», - рассказывает родственник убитого.

Напомним, что в Одесской области в ночь на 30 сентября при задержании преступников в перестрелке погибли двое работников милиции, еще четверо были ранены. Но злоумышленники, совершившие обстрел, скрылись с места события.

1 октября милиция установила, что преступники скрываются на территории одесской гостиницы «Особняк». Была проведена спецоперация по задержанию, во время которой милиционеры ликвидировали двух террористов, третьему удалось скрыться.

4 октября в Интернете появился ролик, снятый студентом Одесской юридической академии (общежитие которой находится в непосредственной близости от гостиницы «Особняк»), в котором снайперы силовых структур расстреливают А.Дикаева, бросившего автомат и желавшего сдаться правоохранителям.

Начальник Одесского областного УВД М.ЯЦКОВ сказал, что скандальный ролик «недостоверен», но подтвердил, что «действительно, А.Дикаев пытался прорваться из окружения, перепрыгнув во двор студенческого общежития».