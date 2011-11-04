Оппозиция придумала адекватный ответ на Резолюцию Европарламента

Оппозиция предлагает Верховной Раде Украины принять обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об устранении препятствий при заключении соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», народный депутат от партии Андрей ПАРУБИЙ в соавторстве с народными депутатами Андреем ПАВЛОВСКИМ (фракция «БЮТ-Батьківщина») и Тарасом ЧОРНОВОЛОМ (группа «Реформы во имя будущего») зарегистрировал проект постановления «О поддержке заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом».

Постановлением предлагается принять обращение Верховной Рады к Президенту Украины с требованием принять все необходимые меры для парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом еще в 2011 году.

В «Нашей Украине» отмечают, что в случае принятия постановления, Верховная Рада будет требовать от главы государства обеспечить безусловное выполнение законов Украины и указов Президента Украины относительно европейской интеграции, а также устранить все искусственные препятствия для последующего подписания и вступления в действие данного Соглашения.

В документе депутаты отмечают, что приобретение членства в Европейском Союзе является мощным стимулом для проведения модернизационных преобразований в Украине, и находит поддержку большинства украинских граждан во всех регионах.

Отход власти от европейских политических и экономических принципов, нарушение принципов демократии, прав человека и верховенства права противоречит национальным интересам нашего государства и может привести к утрате европейской перспективы для Украины и ослаблению ее международных позиций, считают депутаты.

«Наша Украина» убеждена, что принятие этого постановления станет адекватным ответом украинского парламента на недавно принятую Европейским парламентом Резолюцию относительно текущих событий в Украине, в которой европейцы в который раз подтвердили, что Украина сможет стать членом ЕС лишь при условии выполнения всех критериев вступления, включая уважение принципов демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права.