Декриминализацию перенесли на следующую неделю

Рассмотрение законопроекта о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса Украины перенесено на следующую пленарную неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил после консультаций лидеров фракций.

По словам В.ЛИТВИНА, на перенесении рассмотрения законопроекта настаивали две фракции – «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС из-за того, что парламентское большинство так и не согласовало свою позицию по голосованию за данный документ.

Спикер сообщил, что руководители фракций договорились в течение недели продолжать консультации по данному законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)».

Сегодня парламент планировал во втором чтении рассмотреть законопроект по декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Фракции оппозиции предлагают внести поправки в этот законопроект, которые касаются декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.