БЮТ заблокировал трибуну и президиум парламента
12:03, 04 ноября 2011Политика
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Требуют декриминализации Тимошенко
Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали трибуну и президиум парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, за президиумом размещен плакат с надписью: «Юлі волю!».
Двери, через которую в зал входят члены президиумы, заблокирована креслом.
В работе Верховной Рады по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС объявлен перерыв до 12.10 для проведения Согласительного совета председателей фракций и руководства парламента. Консультации будут касаться принятия во втором чтении закона о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.
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