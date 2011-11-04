БЮТ заблокировал трибуну и президиум парламента

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали трибуну и президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за президиумом размещен плакат с надписью: «Юлі волю!».

Двери, через которую в зал входят члены президиумы, заблокирована креслом.

В работе Верховной Рады по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС объявлен перерыв до 12.10 для проведения Согласительного совета председателей фракций и руководства парламента. Консультации будут касаться принятия во втором чтении закона о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.