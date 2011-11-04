По случаю 68-й годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония состоялась в парке Вечной Славы в столице.

В церемонии также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, председатель КГГА Александр ПОПОВ, ветераны войны.

Прозвучал Государственный гимн Украины, присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Воины Почетного караула почтили память погибших залпами из личного оружия и торжественным маршем.

Президент Украины, кроме того, возложил цветы к памятнику трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу.

Глава государства также пообщался с ветеранами.