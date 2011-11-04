Свидетель: «Мне ничего не известно о преступлении Луценко»

Бывший сотрудник аппарата министра внутренних дел Украины Юлия ГЛАДЧЕНКО, которая сегодня была допрошена в качестве свидетеля по делу экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО, заявила, что ей ничего не известно об обстоятельствах преступления, которое якобы совершило бывший министр МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса на судебном заседании Печерского районного суда Киева свидетель главным образом рассказывала о своих функциональных обязанностях во время работы в аппарате министра, а на прямой вопрос адвоката Ю.ЛУЦЕНКО Алексея БАГАНЦА относительно сути предъявленных его подзащитному обвинений ответила: «Мне ничего не известно о преступлении ЛУЦЕНКО».

Сейчас суд продолжил допрос еще одного свидетеля по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показаний по существу обвинения.