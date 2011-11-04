Попов: как сегодня работает Черновецкий – это его вопрос

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ прогнозирует выполнение бюджета столицы этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тві, об этом А.ПОПОВ заявил в эфире телеканала.

«Из почти 15 млрд. грн., запланированных собрать в бюджет Киева, к концу года примерно будет такая сумма. Мы немножечко ее не выполним в части бюджета развития, который предполагали за собственные доходы сделать. Но мы перекрыли эту сумму за счет полученной субвенции из государственного бюджета, реализации программ, финансируемых из других источников», - сказал А.ПОПОВ.

Также он сообщил, что нашел взаимопонимание с депутатским корпусом Киевсовета.

«Как сегодня работает мэр – это его вопрос. Вопрос, как работает на сегодняшний день депутатский корпус, который представляет сегодня самоуправление. По моему мнению, он работает стабильно. Мы нашли взаимопонимание, и те программы, которые мы разрабатываем в развитие города, они, как правило, находят поддержку», - отметил председатель КГГА.