На Ляшко составили админпротокол

Милиция составила административный протокол на народного депутата Украины Олега ЛЯШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Виктор РАТУШНЯК, отвечая на вопрос журналистов.

«Он народный депутат, и не мне устанавливать, как ему вести себя. Но то, как он вел себя вчера и сегодня – это недостойно народного депутата. На него составлен административный протокол, и суд должен решить этот вопрос», - отметил В.РАТУШНЯК.

Как сообщал УНИАН, по данным столичного главка милиции, вчера, 2 ноября, у Дома правительства во время акции протеста чернобыльцев народный депутат О.ЛЯШКО залез на милицейский автомобиль группы документирования и призывал участников акции отправляться на пикетирование Администрации Президента.

В милиции эти действия парламентария расценили как призыв к нарушению общественного порядка.

Сегодня, 3 ноября, работники милиции установили, что во время акции протеста возле Верховной Рады О.ЛЯШКО призывал участников акции ломать металлический забор.