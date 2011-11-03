ВР создала ВСК для подготовки проекта закона о выборах

Верховная Рада Украины приняла постановление «О создании Временной специальной комиссии по вопросу подготовки проекта Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 383 народных депутата из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено подготовить и подать в ВР проект закона до 17 ноября.

В состав комиссии избраны 13 народных депутатов.

Председателем комиссии избран Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция НУ-НС), а заместителем – первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

Также в состав комиссии избран Владислав ЗАБАРСКИЙ, Александр КОЗУБ, Владимир ОЛИЙНЫК, Дмитрий ШПЕНОВ (все являются членами фракции Партии регионов), Андрей КОЖЕМЯКИН, Сергей САС, Сергей ПОДГОРНЫЙ (члены фракции «БЮТ-Батькивщина»), Владимир МОЙСИК (фракция НУ-НС), Сергей ГОРДИЕНКО (фракция КПУ), Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Народной партии) и Николай ТРАЙДУК (группа «Реформы ради будущего).

В случае, если комиссия не подготовит до 17 ноября законопроект, тогда в парламенте будут рассматриваться все пять законопроектов, которые на сегодняшний день зарегистрированы и касаются выборов народных депутатов.

Также предусмотрено, что заседание комиссии созывается председателем или его заместителем (если не менее половины членов комиссии требовали ее созыва, но этого не произошло).

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что необходимо подготовить законопроект, «который бы удовлетворил Украину».

Он отметил, что законопроект должен быть подготовлен «не для заграницы, мы не должны работать на вынос, чтобы кому-то только понравиться», а для того, чтобы были проведены честные выборы и чтобы были избраны те депутаты, за которых проголосовали избиратели.