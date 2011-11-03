Палатки у Печерского суда останутся до освобождения Тимошенко

Партия «Батькивщина» хочет превратить палаточный городок возле Печерского райсуда Киева в центр агитации и пропаганды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской областной организации «Батькивщины» Константин БОНДАРЕВ.

Он объяснил, что такое решение связано с тем, что «Батькивщина», как оппозиционная политическая сила, не может полноценно донести обществу свою точку зрения на политические процессы в связи с существованием цензуры в СМИ. Поэтому, по его словам, было принято решение создать на базе палаточного городка возле Печерского райсуда Киева центр для подготовки своих активистов, чтобы они могли полноценно проводить агитационную работу.

По словам К.БОНДАРЕВА, партия подготовила лекторов, методику и будет учить членов партии, как общаться с обществом. Он сказал, что партия планирует начать с учебы партийного актива тому, как правильно доносить информацию обществу, как эффективно выступать на митингах, агитировать, а также защищать свои права. «Мы строим здесь центр сопротивления власти», - сказал К.БОНДАРЕВ.

Руководитель Киевской городской организации «Батькивщины» Юрий ОДАРЧЕНКО, со своей стороны, отметил, что также планируется учить активистов, как правильно общаться с силовыми структурами. Он отметил, что сейчас власть незаконно использует правоохранительные органы в борьбе с оппозицией, людей незаконно задерживают на разнообразных акциях протеста, и поэтому партия намерена учить своих активистов тому, как правильно защищать свои права в таких ситуациях.

Отвечая на вопрос журналистов, как долго будет существовать палаточный городок возле суда, Ю.ОДАРЧЕНКО сказал, что он будет до тех пор, пока «не будет положительно решено дело Юлии ТИМОШЕНКО. Пока она не будет на свободе и не получит возможность активно участвовать в политической жизни».