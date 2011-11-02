Завтра на улицы Киева хотят вывести 40 тысяч человек

Проведение ряда массовых акций протеста различными общественными организациями и партиями планируется в Киеве завтра, заявлено об участии в этих мероприятиях около 40 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, в Киевскую горадминистрацию поступило более 15 заявок на проведение 3 ноября акций протеста в столице.

По информации главка, наиболее массовые акции ожидаются возле здания Верховной Рады, а также возле Печерского районного суда Киева.

На Крещатике свою акцию протеста против политических репрессий проведут представители партии "Батьківщина", в заявке указано участие 1 тыс. человек.

Там же, как ожидается, соберутся представители коалиции участников помаранчевой революции (КУПР). Они выступят с аналогичными требованиями, об участии в акции заявили 30 тыс. человек.

Возле Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора представители КУПР и "Батьківщини молодой" намерены провести акцию протеста. В заявке этих организаций указано, что планируется участие 5 тыс. человек.

В главке также сообщили, что под Верховной Радой будут проводить пикеты представители всеукраинских общественных организаций "Совет предпринимателей" и "Союз Чернобыль Украины" с требованием не допустить отмены льгот определенным категориям населения.

У здания Верховной Рады также соберутся коммунисты, выступая против визита миссии МВФ.

Кроме того, ожидается, что в четверг будут проходить акции различных общественных организаций перед Киевской горадминистрацией на Крещатике, возле Киевской областной государственной администрации, в частности ожидается митинг Всеукраинской Чернобыльской партии, в котором заявлено участие 1 тыс. человек.

Всего, как подчеркнули в столичной милиции, 16 политических партий и общественных организаций заявили о намерении проводить акции в Киеве с различными требованиями ко власти.

В столичной милиции обращаются ко всем участникам акций протеста с просьбой не нарушать закон и проводить свои акции мирно.