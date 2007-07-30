Чечетов: к нам идут как в Смольный

Не исключено, что сегодня в 14 часов на заседании президиума политсовета Партии регионов будет рассмотрен вопрос участия фракции во внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил в интервью УНИАН заместитель председателя депутатской фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что на президиуме предусматривается обсуждение вопроса подготовки съезда партии, “но, не исключено, что будет обсужден вопрос и об участии во внеочередной сессии”. В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день никакого решения по данному вопросу не принималось.

Отвечая на вопрос, проводятся ли сейчас консультации между руководством Партии регионов, КПУ и СПУ, М.ЧЕЧЕТОВ отметил: “К нам идут как в Смольный, все время есть какие-то встречи, консультации, поскольку все осознают, каков политический вес Партии регионов Украины”.

Как сообщал УНИАН, 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.