Чечетов: к нам идут как в Смольный
Регионалы думают
|Михаил Чечетов
Об этом сообщил в интервью УНИАН заместитель председателя депутатской фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.
Он отметил, что на президиуме предусматривается обсуждение вопроса подготовки съезда партии, “но, не исключено, что будет обсужден вопрос и об участии во внеочередной сессии”. В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день никакого решения по данному вопросу не принималось.
Отвечая на вопрос, проводятся ли сейчас консультации между руководством Партии регионов, КПУ и СПУ, М.ЧЕЧЕТОВ отметил: “К нам идут как в Смольный, все время есть какие-то встречи, консультации, поскольку все осознают, каков политический вес Партии регионов Украины”.
Как сообщал УНИАН, 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.