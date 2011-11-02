Украинская диаспора завтра будет пикетировать посольства

«Международное движение украинцев «За возвращение на Родину» (город Генуя, Италия) и гражданское движение «Малая Родина» заявили о присоединении к акции протеста, которая состоится 3 ноября под стенами Верховной Рады Украины. Об этом говорится в письме, направленном в адрес Всеукраинской гражданской акции «Вперед!».

Как сообщили УНИАН организаторы акции, в заявлении представители украинской диаспоры отметили: «Мы поддерживаем все прогрессивные силы, которые выступают за восстановление в Украине законных прав и гарантий социальной защиты наших граждан. Мы считаем большой честью для себя сказать «Долой!» тем коррумпированным дельцам, которых сегодня называют в народе «Верховна Зрада!». Сегодня все мы делаем одно и то же дело – создаем новое Государство, которое мы с гордостью сможем оставить нашим детям и внукам!».

Лидеры Международного движения украинцев «За возвращение на Родину» и гражданского движения «Малая Родина» обратились к соотечественникам, которые находятся за границей, с призывом 3 ноября прийти к посольствам Украины в Италии, Испании, Португалии, Чехии, Словакии, Германии, Канады, США, Австралии, Российской Федерации и в других странах и поддержать своих братьев.

Представители украинской диаспоры за границей разделяют лозунги, под которыми 3 ноября пройдет акция «Вперед!» у стен Верховной Рады. «Нет – ухудшению жизни!», «Да – Народным реформам!», «Правительство и Верховную Раду – в отставку!», «Твоя семья – Малая Родина – Большая Отчизна», – именно такие призывы приводятся в официальном заявлении, подписанном председателем Гражданского движения «Малая Родина» и сопредседателем Международного движения украинцев «За возвращение на Родину» Анатолием ХИЖНЯКОМ.

Начальник штаба Всеукраинской гражданской Акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ поблагодарил представителей общественных организации, которые объединяют украинскую диаспору за границей, за поддержку. «Только вместе мы можем привести к изменениям в стране! Гражданское общество должно заставить власть уважать себя, поскольку политики уже полностью себя дискредитировали», – заявил он.

По словам А.ПАНАЭТОВА, поскольку парламент не хочет услышать предпринимателей, то 3 ноября представители свыше 250 организаций выйдут под стены Верховной Рады и будут требовать ее самороспуска.