Луценко издаст пособие для митингующих

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО завершил первый этап промоционного тура блока демократических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», последний митинг при участии Ю.ЛУЦЕНКО состоялся в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Сразу после завершения тура Ю.ЛУЦЕНКО поделился впечатлениями от поездок на страницах собственного блока.

Подытоживая свою поездку по западноукраинским регионам, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Украина получила очередной шанс “построить крепкий украинский дом на готовом фундаменте национальных ценностей”. "Именно для того я с января объездил всю Украину", - сказал он.

Поднимая темы, которые интересуют людей больше всего, он рассказал об отношениях блока демократических сил с Блоком Юлии Тимошенко, заявив что в "здесь нет никаких проблем" и БЮТ - основной идеологический партнер “Нашей Украины – Народной самообороны”.

Ю.ЛУЦЕНКО также пошутил, что когда у него будет свободная минута, он поделится приобретенным в туре опытом и выдаст пособие для митингующих, где опишет все подробности этого нелегкого дела.

В рамках всеукраинского тура Ю.ЛУЦЕНКО уже посетил Тернопольскую, Ривненскую область, Волынь и Прикарпатье.

Во вторник, 31 июля, лидер “Нашей Украины – Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО продолжит всеукраинский тур и посетит Хмельницкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», в 14.00 состоится пресс-конференция Ю.ЛУЦЕНКО для местных СМИ в помещении Хмельницкой ОГТРК „Подолье-Центр” (ул. Владимирская, 92).

В 18.00 состоится митинг в г. Ярмолинцы (пл. 600-річчя Ярмолинец), а в 20.00 – в г. Каменец-Подольский (Площадь Возрождения, 1).

В среду, 1 августа, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться в Винницкой области. В 13.00 состоится пресс-конференция в Винницком пресс-клубе (гостиница «Подолье»).

В 18.00 митинг при участии Ю.ЛУЦЕНКО состоится в г. Могилев-Подольский (пл. Шевченко), а в 20.00 – в г. Жмеринка (Центральная площадь).