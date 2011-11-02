«Беркут» окружает чернобыльцев возле Кабмина

Сотрудники спецподразделения «Беркут» окружают участников акции протеста возле Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков работников «Беркута» подошли к митингующим и выстроились по периметру.

В данное время возле Кабмина находятся уже около 500 митингующих. К ним пришел народный депутат Украины Олег ЛЯШКО, который предложил протестующим создать рабочую группу для переговоров с правительством.

В данное время сотрудники Кабинета министров сопровождают около 10 участников митинга, которые выбраны для проведения переговоров с правительством.

Акция протеста проходит без столкновений.

Как сообщал УНИАН, возле здания Кабинета министров собрались чернобыльцы, которые протестуют против законопроекта против отмены им льгот.

Вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады. Участники акции дважды пытались пробиться к входу в Верховную Раду. От здания парламента участников протестов оттеснило спецподразделение "Беркут". При этом недавно возведенный забор был поврежден. Парламент окружили двойным кордоном милиции.

Вместе с тем на переговорах чернобыльцев с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ вчера была достигнута договоренность, что в сессионный зал не будет внесен законопроект об отмене льгот, пока не будет договоренности между чернобыльцами и правительством.

Верховная Рада 9 сентября приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О гарантиях государства об исполнении судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть данный закон во втором чтении и в целом. В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства об исполнении судебных решений".