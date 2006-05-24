Руслане сегодня исполняется 33 года

Победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко привыкла удивлять. Сегодня свою кипучую деятельность певица и продюсер перенесла на создание образа Ланы из книги Марины и Сергея Дяченко «Дикая энергия. Лана». Стиль-проект Русланы по мотивам фантастического романа заполнит весь следующий творческий год певицы. Она намерена поэтапно представить на суд публики песни, клипы, эпизоды из будущего фэнтези-шоу, серию комиксов и прочее.

Накануне своего дня рожденья Народная артистка Украины дала интервью «Комсомольской правде».

- Какой был самый дорогой подарок, сделанный вам?

- Замечательный подарок, я получила два дня назад, когда узнала, что в Германии песню Wild Dances признали лучшей за историю «Евровидения»! Я обогнала даже группу АВВА.

- Женщины часто думают, что смогут исправить недостатки своего мужа. В чем Вы подкорректировали Александра, а в чем он Вас изменил?

- Мы с Сашей – одно гармоничное целое: «инь» и «янь». Мы нашли друг друга, нас зажигают одни и те же проекты и эмоции. В таком случае менять что-то или искать какие-то недостатки глупо.

- На что вам не жалко потратить деньги?

- На то, чтоб об Украине говорили везде. Чтобы наша страна имела только положительный имидж.

- Вы собираетесь превратиться в фантастическую героиню Лану. Какие черты характера она унаследует от вас?

- Думаю, Лана - самобытный образ, хотя Дяченко и утверждают, что прототипом их героини была я. Считаю, что она от меня отличается. Я бы только хотела быть похожей на нее.

- Как будет выглядеть премьера и весь проект в целом или по частям?

- Мы будем презентовать все шаг за шагом, по мере разработки. Показать сразу просто нереально и не нужно этого делать. Следует сначала сконцентрироваться на том, что в ближайшее время у меня выйдет клип и песня из нового альбома. Сразу хочу всех предупредить, что от прежней Русланы там не останется и следа, ничего от «Диких танцев». Это полное превращение.

Интервью публикуется с сокращениями.

КСТАТИ

О чем книга? «Дикая энергия. Лана» - это фантастический роман о городе будущего. Главная героиня Лана живет в синтетическом городе. Получает, как и все, энергию через провода, подключаемые в определенное время. Судьба ее сводит с людьми, которые умеют находить энергию в своем сердце. Их зовут Дикими. Они живут на последних этажах заброшенных небоскребов. Лана присоединяется к ним и становится Дикой.