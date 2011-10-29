Кузьмин связал Тимошенко с заказным убийством и нападением на СИЗО

Генеральная прокуратура Украины намерена проверить причастность экс-премьера Юлии Тимошенко к заказному убийству, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Интер".

По словам Кузьмина, он лично побывал в США, где участвовал в допросе экс-премьера Украины Павла Лазаренко.

"У нас есть протокол допроса свидетеля в Америке, в котором свидетель прямо заявил, что убийство (народного депутата Евгения) Щербаня (в 1996 году) было проплачено со счетов Лазаренко и Тимошенко. Мы имеем эти документы и хотим их проверить", - сказал Кузьмин.

Он также сообщил, что Ю.Тимошенко была признана виновной судебной властью России, но дело было прекращено в связи с давностью совершенных преступлений.

"История Тимошенко - это многолетняя история, связанная с различными преступлениями, в том числе, возможно, и с заказными убийствами", - цитирует Кузьмина ИТАР-ТАСС.

Кузьмин также рассказал, что еще одно дело расследует СБУ, еще одно - налоговая милиция по факту уклонения от уплаты налогов директора фирмы ЕЭСУ, еще одно касается хищения бюджетных средств компанией ЕЭСУ при возмещении НДС, еще одно - по факту покушения на дачу взяток членам Верховного Суда, еще одно - по факту нападения на Черниговский следственный изолятор и избиения человека, перечисляет Лента.ру.