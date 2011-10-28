Рассмотрение апелляции «Сяйва» перенесли из-за загадочных документов

Апелляционный хозяйственный суд Киева перенес на 3 ноября рассмотрение жалобы трудового коллектива книжного магазина "Сяйва" относительно продления срока действия договора аренды помещения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь (на общественных началах) книжного магазина Юлия ВАЛОВА.

"Представитель КП "Киевжилспецэксплуатация" принес дополнительные документы, которые, на наш взгляд, не актуальны для этого дела и для решения суда, но именно по этой причине заседание было перенесено на 3 ноября", - сказала Ю.ВАЛОВА.

Однако пресс-секретарь не смогла уточнить, какие именно документы были переданы в суд стороной-оппонентом по жалобе. "Таким образом, наш оппонент затягивает судебный процесс по этому вопросу", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 октября Киевсовет переименовал коммунальное предприятие "Киевский центр развития рыбного хозяйства" в муниципальный магазин, который будет размещаться в помещении бывшего книжного магазина "Сяйво". Соответствующее решение поддержали 62 из 95 зарегистрированных в зале депутатов, 33 не голосовали.

Согласно решению, только что переименованное коммунальное предприятие отнесено к сфере управления Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения. Размер уставного капитала КП "Городской магазин" установлен в объеме 1,7 млн. грн. За этим предприятием на праве хозяйственного ведения закреплены нежилые помещения общей площадью 363,8 кв. метров, которые находятся по адресу: ул. Красноармейская, 6. Этим решением указанные помещения переданы с баланса КП "Киевжилспецэксплуатация" на баланс "Городской магазин".

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ 27 октября заявил, что КП "Городской магазин" будет заниматься книжной торговлей и станет первым в сети муниципальных книжных магазинов, которую планируется создать.

"У нас есть хороший пример коммунальной торговой сети, которая хорошо функционирует, – это аптеки КП "Фармация". Они продают лекарства отечественного производства по доступным ценам. Считаем, что и коммунальные книжные магазины, которые предложат качественную украинскую литературу, станут нужными для киевлян", – подчеркнул А.ПУЗАНОВ. По его словам, торжественное открытие нового коммунального книжного магазина состоится ко Дню освобождения Киева, который отмечается 6 ноября.