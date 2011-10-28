Порошенко встречался с белорусским премьером

Беларусь предлагает Украине создавать транснациональные корпорации. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил МЯСНИКОВИЧ на встрече с крупным украинским бизнесменом Петром ПОРОШЕНКО, передает БЕЛТА.

Руководитель белорусского правительства отметил, что у Беларуси и Украины сложились прочные торгово-экономические и культурные связи, с нынешним правительством Украины белорусское правительство поддерживает хорошие отношения. М.МЯСНИКОВИЧ напомнил о недавней встрече с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, которая прошла в Санкт-Петербурге. Она была призвана дать новый толчок совместным проектам.

По мнению премьера Беларуси, странам необходимо переходить на новые формы партнерства - к созданию транснациональных корпораций. "Мы, вроде, неплохо научились торговать между собой, но надо сейчас вместе делать новую продукцию, конкурентоспособную на внутреннем и внешних рынках", - сказал он. Беларусь открыла свою экономику и создает комфортные условия для реализации самых амбициозных проектов, подчеркнул М.МЯСНИКОВИЧ.

В свою очередь П.ПОРОШЕНКО отметил, что Беларусь обладает целым рядом инвестиционных преимуществ - квалифицированной рабочей силой, конкурентоспособными ценами на сырье, в первую очередь в АПК, а также уникальным потенциалом в сфере машиностроения. «У нас целый комплекс предложений к белорусской стороне и по пищевой, и по машиностроительной промышленности, - сказал он. - Как нас проинформировали, Беларусь также встречает нас не с пустыми руками, встреча обещает быть продуктивной».

По мнению бизнесмена, объединение конструкторского потенциала, производственных мощностей Беларуси и Украины создает уникальную синергию, которая позволяет двум странам присутствовать на рынке с качественным, конкурентоспособным по цене продуктом. «Это касается автобусов, троллейбусов, трамваев, создания логистических комплексов и т.д», - отметил П.ПОРОШЕНКО на встрече 26 октября.