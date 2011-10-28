Политолог: важно не так посадить Тимошенко, как дискредитировать

Политолог Владимир ФЕСЕНКО называет новые дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, касающиеся деятельности ЕЭСУ, попыткой ее имиджевой дискредитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По мнению политолога, основной целью возбуждения этих дел и возобновления старого дела по ЕЭСУ является не столько осудить Ю.ТИМОШЕНКО на больший срок заключения, сколько дискредитировать ее в имиджевом плане.

По словам В.ФЕСЕНКО, «газовые дела эффекта имиджевой дискредитации ТИМОШЕНКО, особенно в глазах Запада, не имели», поэтому сейчас власть пытается найти новые варианты для снижения ее рейтинга.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Этот приговор вызвал чрезвычайный резонанс в мире. Заявления о его политической мотивированности сделали представители большинства стран.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

Позже, 20 октября, Генеральная прокуратура отменила незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам расхищения свыше 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты более 20 млн. грн. налогов корпорацией «Единые энергетические системы Украины».