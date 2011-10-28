Евродепутат: из-за Януковича Украина потеряет последний шанс

Депутат Европарламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ (группа народных партий, Польша) считает, что если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не пересмотрит свою позицию, он лишит украинцев Европы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии депутата по поводу принятой Европарламентом резолюции о ситуации в Украине.

“Я надеюсь, что Виктор ЯНУКОВИЧ пересмотрит свою позицию, а резолюция покажет ему настоящие намерения Евросоюза, потому что, несмотря на нынешний скептицизм со стороны некоторых ведущих стран, в дальнейшем еще есть надежда на Соглашение об ассоциации в этом году”, – говорится в комментарии.

При этом П.ЗАЛЕВСКИЙ отметил, что документ содержит призыв к Еврокомиссии признать, что визит В.ЯНУКОВИЧА, запланированный предварительно на 20 октября, был не отменен, а перенесен, а также то, что Президента Украины ожидают в ЕС накануне саммита.

По мнению депутат, на окончательный вариант резолюции повлияла очень положительно оцененная Еврокомиссией работа, которую выполнили переговорные группы Украины и ЕС с целью довести переговоры по Соглашению об ассоциации до “счастливого финала”.

П.ЗАЛЕВСКИЙ подчеркнул, что критические мнения по поводу осуждения бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и состояния демократии в судебной системе в целом, высказанные в резолюции, должны быть учтены для исправления ситуации в этой сфере в целом, что, по его словам, признают даже “некоторые ведущие члены Партии регионов, которые сориентированы на Европу”.

“Еще много месяцев тому назад я писал на страницах польской прессы, что для Киева период польского председательства – это последний звонок. Если В.ЯНУКОВИЧ думает об отложении Соглашения, то де-факто это будет означать, что он лишит украинцев возможности воспользоваться его действием, возможно, даже навсегда", - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, в интервью для УТ-1, которое вышло 19 октября, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что подписание Соглашения об ассоциации можно отложить, если Евросоюз не готов отразить в ней перспективу членства Украины в ЕС.

Только принципиальная позиция Украины относительно включения в Соглашение пункта о перспективе ее членства в ЕС, с которой в ЕС, якобы, не хотят считаться, влияет на процесс подготовки Соглашения об ассоциации, заявил президент. Он также исключил влияние других факторов, в частности и судебных процессов против бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и других членов ее правительства, на переговоры по документу.

Однако лидеры ЕС неоднократно называли приговор Ю.ТИМОШЕНКО, равно как и судебные дела в отношении других членов бывшего правительства «политически мотивированными» и заявляли, что они повлияют на отношения Евросоюза с Украиной и, в частности, на заключение Соглашения об ассоциации .

Так, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН от имени Евросоюза 11 октября заявила, что приговор экс-премьеру Ю.ТИМОШЕНКО подтвердил выборочность применения правосудия в Украине. Она отметила, что Евросоюз будет учитывать это в своей политике в отношении Украины.

«То, как украинская власть в целом будет уважать универсальные ценности и верховенство права и, в частности, как она будет вести себя в этих делах, содержит риск глубокого влияния на двусторонние отношения ЕС-Украина, включая заключение Соглашения об ассоциации, наш политической диалог и углубление нашего сотрудничества», - отметила К.ЭШТОН.