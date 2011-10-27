Аграрии обратились к Януковичу с открытым письмом

Сельскохозяйственные производители просят Президента Украины подписать закон, который возобновляет возмещение НДС при экспорте зерна.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме к Виктору ЯНУКОВИЧУ, которое подписали 1170 представителей сельскохозяйственный предприятий.

Авторы письма выражают благодарность, что «правительство и Верховная Рада Украины услышали наши неоднократные обращения и приняли правильные решения относительно проблем агропромышленного сектора Украины», однако обращаются к главе государства «за поддержкой в вопросе возобновления возмещения НДС при экспорте зерновых и технических культур, что является крайне важным для закупки ресурсов и финансирования производства урожая 2012 года».

По убеждению сельхозпроизводителей, полноценная реализация аграрного потенциала Украины невозможна без динамического развития зернового производства, которое способно повысить объемы валовой продукции в отрасли и создать предпосылки для дальнейшего развития животноводства за счет достаточной сырьевой базы и наличия финансовых ресурсов.

«Мы всячески поддерживаем усилия Президента, правительства и Верховной Рады Украины по восстановлению благоприятных условий работы в отрасли, в частности в части отмены экспортных пошлин при реализации пшеницы и кукурузы. В то же время, мы убеждены, что ускорение динамики развития зернового производства возможно лишь при условии возвращения к режиму возмещения НДС при экспорте зерна, что предусмотрено принятым Верховной Радой Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)", - отмечают авторы письма.

По словам аграриев, этот шаг позволит сформировать благоприятные цены для производителей зерна и позволит им профинансировать должным образом производство зерновых урожая 2012 года. С другой стороны, норма о возмещении НДС в случае закупки зерна у непосредственных сельхозпроизводителей будет способствовать уменьшению количества посредников и более цивилизованному функционированию зернового рынка.

«Учитывая указанное и исходя из стратегической важности аграрного сектора для экономики Украины», авторы письма просят В.ЯНУКОВИЧА подписать Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)".

Как сообщал УНИАН, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.