Украина не будет оспаривать газовые соглашения с РФ в международных судах

Украина больше не планирует оспаривать в международных судах газовые соглашения с Россией, подписанные в январе 2009 года.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО изданию «Коммерсант-Украина» (№175 от 27 октября).

«Мы будем менять действующие договоры исключительно в ходе переговоров», - сказал Ю.БОЙКО, объяснив такое решение «стратегическим характером отношений с Россией».

Сейчас переговоры между Украиной и Россией ведутся в более конструктивном русле, и, по словам пресс-секретаря премьер-министра Николая АЗАРОВА Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, стороны «очень близки к окончательному результату». «Комментировать возможные договоренности мы не будем, чтобы не навредить», - добавил он.

По информации издания, НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» разработали несколько сценариев пересмотра соглашений. «Россия обеспокоена технологическим состоянием нашей газотранспортной системы, и один из вариантов пересмотра контрактов - создание на ее базе консорциума», - сказал высокопоставленный источник издания в Минэнерго. Еще один вариант - интеграция Украины в Таможенный союз. От снижения цен на газ в обмен на удешевление транзита, а также от договоренностей по Черноморскому флоту стороны, по словам собеседника отказались. «Сейчас речь идет о политическом решении на высшем уровне. Оно появится в ближайшее время», - отметил источник.

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

9 сентября в интервью телеканалу «Евроньюс» Президент России Д.МЕДВЕДЕВ назвал пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.

«Останутся незыблемыми вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы; формула носит универсальный характер. Причем она относится и к Украине, и к другим странам. Разговоры о том, что «мы платим больше, чем другие государства», ни на чем не основаны. Это чистой воды пропаганда», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. «Украина платит по той же самой формуле, и платит деньги, соразмерные с теми деньгами, которые платят другие европейские потребители», - добавил он.

11 октября с. г. был вынесен приговор Юлии ТИМОШЕНКО, который в Европе назвали политически мотивированным. После этого европейская сторона отменила визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный на 20 октября.

12 октября министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина ведет конструктивный диалог с ОАО «Газпром» по пересмотру газовых контрактов от 2009 года, несмотря на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время заключения этих документов.

Как отметил сегодня председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР, первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.