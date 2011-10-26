Евлаха амнистировали и освободили

Бывшего председателя Постоянной комиссии Киевсовета по земельным вопросам Алексея ЕВЛАХА освободили из-под ареста.

Об этом УНИАН сообщил осведомленный источник, который пожелал остаться неназванным.

По его данным, Шевченковский районный суд Киева амнистировал А.ЕВЛАХА. Собеседник уточнил, что экс-глава земельной комиссии Киевсовета был освобожден вчера.

Также он рассказал, что А.ЕВЛАХА обвиняли по ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог), а в Законе об амнистии на 2011 год говорится, что обвиняемые по указанной статье подлежат амнистированию, и А.ЕВЛАХ подпадал под эту категорию в случае признания в суде своей вины. Учитывалось также и то, что А.ЕВЛАХ является инвалидом 2-й группы – у него диабет и проблемы с ногой, а также он имеет несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Генеральная прокуратура Украины сообщила, что завершила процесс экстрадиции бывшего главы постоянной комиссии Киевского городского совета по земельным вопросам, депутата Блока Леонида Черновецкого А.ЕВЛАХА. В сообщении говорилось, что А.ЕВЛАХ был экстрадирован 20 июня авиарейсом Франкфунт-на-Майне – Киев. Ему инкриминировалось внесение в официальные документы заведомо неправдивых данных и подлог документов. Ущерб, нанесенный Киеву такими действиями, составляет 10 млн. грн. За указанные нарушения А.ЕВЛАХУ грозило до 5 лет заключения. Он находился в международном розыске, и 6 января с.г. был задержан в немецком городе Франкфурт-на-Майне правоохранительными органами этой страны.