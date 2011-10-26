На коммунальных предприятиях снизят вредные выбросы парниковых газов

Столичные власти планируют как можно быстрее перейти на энерго-и екологоэффективные технологии. Об этом заявил председатель КГГА Александр Попов. Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующие проекты решений были подготовлены Киевской городской государственной администрацией и переданы на рассмотрение Киевсовета. Так, один из проектов предусматривает внедрение таких технологий на столичных объектах коммунальной собственности для уменьшения антропогенных выбросов парниковых газов и повышения эффективности использования энергоресурсов.

Финансировать эти проекты будут за счет средств, полученных в рамках Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Реализация проектов позволит не только сэкономить бюджетные средства за счет уменьшения выбросов парниковых газов, но и повысить качество услуг по тепло-и водоснабжению. Кроме того, возрастет надежность функционирования системы централизованного тепло-и водоснабжения. Уменьшение удельных энергозатрат в этой системе позволит сократить аварийность на ее распределительных сетях, снизить потери тепловой энергии и воды при их транспортировке, а также, безусловно, сократить выбросы вредных веществ и парниковых газов в окружающую среду.